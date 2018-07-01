«العامة للكهرباء» تلجأ لتخفيف الأحمال 6 ساعات

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 01 يوليو 2018, 06:51 مساء
تخفيف الأحمال في حدود 6 ساعات بسبب عجز في الشبكة العامة يقدر بحوالي 1400 ميجاوات.

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأحد، أنها ستضطر لتخفيف الأحمال في حدود 6 ساعات، بسبب وجود عجز متوقع في الشبكة العامة يقدر بحوالي 1400 ميجاوات.

وأوضحت الشركة في بيانٍ عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنّ التوليد المتاح للشبكة العامة اليوم يبلغ 5200 ميجاوات، بينما يبلغ الاستهلاك المتوقع 6600 ميجاوات، وهو ما يخلف عجزًا يصل إلى 1400 ميجاوات، ما يدفعها إلى اللجوء لطرح الأحمال. 

وخلال الأيام الماضية ناشدت الشركة المواطنين فصل الأجهزة الكهربائية عند انقطاع التيار وأثناء الدخول في برنامج طرح الأحمال، وتشغيلها بعد رجوع التيار الكهربائي ببضع دقائق، تفاديًا لتزامن الأحمال وارتفاع أحمال الشبكة الكهربائية وحدوث أعطال في المحولات، مما يؤدي إلى زيادة ساعات فترة الانقطاع.

وبالأمس قالت الشركة إن لجوءها لطرح الأحمال يرجع إلى ثلاثة أسباب هي «ارتفاع درجات الحرارة، وتوقف الوحدة الأولى بمحطة الرويس لغرض صيانة محول الوحدة، إيقاف محطة الخمس الاستعجالي عن العمل بكامل حمولتها».

وتواجه ليبيا صعوبات في الحفاظ على تشغيل شبكة الكهرباء مع تضرر الإمدادات جراء نقص كميات الوقود والغاز اللازمة لتوليد التيار الكهربائي، بالإضافة إلى تضرر الشبكة نتيجة عمليات السطو والسرقات، فضلاً عن المواجهات العسكرية في مناطق الاشتباكات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

استئناف الخطوط الجوية التونسية مع طرابلس نهاية الشهر الجاري
ليبيا
بالفيديو: بيتزا «سواريز» تهزم فطيرة «كريستيانو»
رياضة عالمية
السفارة الألمانية: سيكون لليبيا قريبًا فريق مختص بإزالة الألغام على أعلى مستوى
ليبيا
السفارة الألمانية: سيكون لليبيا قريبًا فريق مختص بإزالة الألغام على أعلى مستوى
ليبيا
أهلي طرابلس يعلن مطلبه من حكم مباراة «الأزمة» مع الاتحاد
رياضة محلية
محفظة ليبيا للاستثمار تنقذ شركة «راسكوم ستار قاف» للاتصالات
ليبيا
بعد 70 عامًا على انطلاقها..جريدة الحياة العربية تقفل أبوابها في بيروت
عربى
«فيفا»: حكم الفيديو منحنا كأس عالم بلا فضائح
رياضة عالمية
المركز الوطني لمكافحة الأمراض ينفي إشاعات تسجيل إصابات بمرض «إيبولا» في سبها
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فوائد صحية مذهلة لدبس الرمان