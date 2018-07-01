«العامة للكهرباء» تلجأ لتخفيف الأحمال 6 ساعات

تخفيف الأحمال في حدود 6 ساعات بسبب عجز في الشبكة العامة يقدر بحوالي 1400 ميجاوات.

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأحد، أنها ستضطر لتخفيف الأحمال في حدود 6 ساعات، بسبب وجود عجز متوقع في الشبكة العامة يقدر بحوالي 1400 ميجاوات.

وأوضحت الشركة في بيانٍ عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنّ التوليد المتاح للشبكة العامة اليوم يبلغ 5200 ميجاوات، بينما يبلغ الاستهلاك المتوقع 6600 ميجاوات، وهو ما يخلف عجزًا يصل إلى 1400 ميجاوات، ما يدفعها إلى اللجوء لطرح الأحمال.

وخلال الأيام الماضية ناشدت الشركة المواطنين فصل الأجهزة الكهربائية عند انقطاع التيار وأثناء الدخول في برنامج طرح الأحمال، وتشغيلها بعد رجوع التيار الكهربائي ببضع دقائق، تفاديًا لتزامن الأحمال وارتفاع أحمال الشبكة الكهربائية وحدوث أعطال في المحولات، مما يؤدي إلى زيادة ساعات فترة الانقطاع.

وبالأمس قالت الشركة إن لجوءها لطرح الأحمال يرجع إلى ثلاثة أسباب هي «ارتفاع درجات الحرارة، وتوقف الوحدة الأولى بمحطة الرويس لغرض صيانة محول الوحدة، إيقاف محطة الخمس الاستعجالي عن العمل بكامل حمولتها».

وتواجه ليبيا صعوبات في الحفاظ على تشغيل شبكة الكهرباء مع تضرر الإمدادات جراء نقص كميات الوقود والغاز اللازمة لتوليد التيار الكهربائي، بالإضافة إلى تضرر الشبكة نتيجة عمليات السطو والسرقات، فضلاً عن المواجهات العسكرية في مناطق الاشتباكات.