كاجمان يبحث الإشكاليات التي تواجه المخابز وآلية توفير الدقيق والوقود

النائب كاجمان يبحث الإشكاليات التي تواجه قطاع المخابز وآلية توفير الدقيق والوقود

بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عبد السلام كاجمان، اليوم الأحد، مع مختصين بقطاع المخابز والاقتصاد والوقود، الإشكاليات التي تُواجه قطاع المخابز في توفير الوقود والدقيق الذي تسبب في إيقاف عمل عدد كبير من المخابز.

وأشار بيان نشرته إدارة التواصل والإعلام بمجلس الوزراء، إلى الاتفاق خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، على وضع آلية لتجاوز هذه الإشكاليات وتوفير الوقود والدقيق وتوزيعها بشكل يضمن استخدامها في إنتاج الخبز ومنع تسربها في السوق السوداء، بالإضافة إلى تحديد مواعيد محددة للبدء في تنقيذ هذه الآلية ومتابعتها.

وحضر اللقاء مدير عام مركز المعلومات والتوثيق بوزارة الاقتصاد ومدير إدارة التجارة الداخلية بوزارة الاقتصاد، ورئيس اللجنة العليا للمخابز، ورئيس مكتب توزيع الوقود والغاز بشركة البريقة، ورئيس النقابة العامة للمخابز، ومدير عام شركة ليبيا للنفط، ومدير عام شركة الراحلة.

وفي لقاء آخر، بحث أمين عام مجلس الوزراء الدكتور الطاهر عامر، خلال اجتماع عقده مع رئيس النقابة العامة للمخابز اخريص أحمد أبولقاسم، ورئيس اللجنة العليا لمتابعة المخابز علي عبدالله الفقير، الصعوبات التي تعوق عمل المخابز لتوفير الخبز للمواطنين.

وناقش اللقاء، الذي عُقد بحضور مندوب عن وزارة الاقتصاد محمد مفتاح اشطيبة والمكلف بملف الاقتصاد بمكتب الأمين العام حسين بن صوفيا، التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لحلحلة المشاكل التي تُواجه أصحاب المخابز؛ من أجل توفير احتياجاتها والإيفاء بالتزاماتها نحو المواطن ...

النائب كاجمان يبحث الإشكاليات التي تواجه قطاع المخابز وآلية توفير الدقيق والوقود

النائب كاجمان يبحث الإشكاليات التي تواجه قطاع المخابز وآلية توفير الدقيق والوقود