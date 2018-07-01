بدء تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع إعادة الكهرباء لتاورغاء

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 01 يوليو 2018, 05:27 مساء
الشركة العامة للكهرباء تعلن بدء المرحلة الأولى من تنفيذ مشروع إعادة الكهرباء لمنطقة تاورغاء.

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأحد، بدء دائرة توزيع تاورغاء بالتعاون مع دائرة الإنارة العامة ودائرة الديزل والطوارئ، المرحلة الأولى من تنفيذ مشروع إعادة الكهرباء لمنطقة تاورغاء.

وأشارت الشركة، في منشور عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، إلى صيانة وتشغيل خط الإنارة لمدخل منطقة تاورغاء، حيث بدأت الإنارة «تضيء الأنوار جنبات الطريق بعد طول غياب».

وأضافت أن الفرق الفنية نجحت في توصيل التيار الكهربائي لبعض الأماكن الأخرى، وأن العمل جارٍ على تنفيذ باقي المرحلة، حسب الإمكانات المتاحة.

وكانت الحياة بدأت تدب من جديد في تاورغاء، عقب عودة الأهالي إلى مدينتهم، بعدما وضعت أطراف مصراتة وتاورغاء حدًّا لأزمة النازحين، بتوقيع رئيس المجلس المحلي تاورغاء عبد الرحمن الشكشاك، وعميد بلدية مصراتة مصطفى كرواد، ميثاق الصلح بين المدينتين خلال شهر يونيو الماضي.

الشركة العامة للكهرباء تعلن بدء المرحلة الأولى من تنفيذ مشروع إعادة الكهرباء لمنطقة تاورغاء.
الشركة العامة للكهرباء تعلن بدء المرحلة الأولى من تنفيذ مشروع إعادة الكهرباء لمنطقة تاورغاء.
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