استئناف الخطوط الجوية التونسية مع طرابلس نهاية الشهر الجاري

نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق يلتقي وزير الصناعة بتونس سليم الفرياني

التقى نائب رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني أحمد معيتيق، اليوم الأحد، وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة بتونس سليم الفرياني، والوفد المرافق له الذي ضم كلاً من مستشار الرئيس لشؤون الاقتصاد، ورئيس مجلس الأعمال التونسي الأفريقي، وقنصل تونس لدى ليبيا، وذلك بحضور عضوي مجلس النواب ناصر النافع، محمد الرعيض.

وأشار معيتيق، وفق بيان نشرته إدارة التواصل والإعلام بمجلس الوزراء، إلى أنّ زيارة الوفد تهدف على الاستمرار في تعزيز التعاون في مختلف المجالات بين البلدين.

المنتدى الاقتصادي الليبي التونسي

فيما أشاد الوزير بعمق العلاقات الليبية التونسية، مؤكدًا أن زيارته إلى ليبيا على رأس وفد اقتصادي يضم رجال أعمال ومسؤولين في حكومة بلاده للمشاركة في المنتدى الاقتصادي الليبي التونسي تأتي لتجديد الثقة بين البلدين والعمل على ترسيخ مبادئ العمل المشترك من أجل النهوض بالقطاعات المختلفة ومعالجة المشاكل والمختنقات التي تعيق انسياب التجارة البينية.

وأعلن الوزير التونسي عن خطوات جادة اتخذتها حكومة بلاده من أجل استئناف عمل الخطوط الجوية التونسية بين طرابلس وتونس كمرحلة أولى نهاية الشهر الجاري.

أحداث بن قردان

وتطرقت الحديث إلى الأحداث التي شهدتها منطقة بن قردان مؤخرًا، حيث أعرب معيتيق عن «أسفه من الأحداث التي جرت خلال الفترة الماضية بمنطقة بن قردان بسبب المضايقات التي تعرض لها المواطنين الليبيين»، موضحًا أن التجاوزات التي حدثت لن يكون لها تأثير على العلاقات بين البلدين لإدراكه وجود أطراف تسعى لزعزعة أمن المنطقة الحدودية، على خلفية الخطوات التي اتخذتها حكومة الوفاق لمكافحة.

وعلى الصعيد الاقتصادي، تطرقت المباحثات إلى «ضرورة التنسيق لإقامة مشاريع استراتيجية بالمنطقة الحدودية التي تخدم البلدين وتسهم في استقرار المنطقة اقتصاديًا واجتماعيًا».

التنسيق لإقامة مشاريع استراتيجية بالمنطقة الحدودية التي تخدم البلدين وتسهم في استقرار المنطقة اقتصاديًا واجتماعيًا

وجرى الاتفاق، خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، على أن تكون ليبيا وتونس قطبًا تجاريًا واقتصاديًا كبيرًا بشمال أفريقيا وحوض البحر المتوسط؛ لما يتوفر بالبلدين من إمكانيات وطاقات كبيرة جدًا بتوفر العنصر المادي والبشري.

ودعا معيتيق الحكومة التونسية للمشاركة في مؤتمر دول جوار ليبيا والبحر المتوسط الذي ستعقده حكومة الوفاق منتصف سبتمبر المقبل في طرابلس؛ لبحث موضوع الهجرة غير الشرعية.

نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق يلتقي وزير الصناعة بتونس سليم الفرياني

نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق يلتقي وزير الصناعة بتونس سليم الفرياني