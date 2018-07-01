بينهم 5 أطفال و14 امرأة.. إنقاذ 220 مهاجرًا شمال الخمس وصبراتة

المهاجرون الذين تم انقاذهم لدى وصولهم إلى نقطة مصفاة الزاوية. (مكتب الإعلام والثقافة البحرية)

أعلنت القوات البحرية الليبية، أن دوريتين تابعتين لحرس السواحل بالقطاع الأوسط والقطاع الغربي، تمكنتا من إنقاذ 220 مهاجرًا غير شرعي فجر اليوم الأحد، من بينهم خمسة أطفال و14 امرأة، قبالة سواحل مدينتي الخمس وصبراتة غرب البلاد في عمليتين منفصلتين.

وأوضح مكتب الإعلام والثقافة البحرية التابع للقوات البحرية الليبية عبر صفحته على «فيسبوك» أن الزورق «زوارة» التابع لدورية حرس السواحل القطاع الأوسط تمكن «بالتنسيق بين غرفة عمليات حرس السواحل وإحدى السفن التجارية وتدعى (sdef) من إنقاذ 115 مهاجرًا غير شرعي على بعد 13 ميلًا بحريًا شمال مدينة الخمس.

وأوضح أن من بين المهاجرين الذين جرى إنقاذهم قبالة سواحل الخمس ثلاثة أطفال وأربع نساء، كانوا على متن قارب مطاطي عاطل، قامت السفينة «sdef» بإنقاذهم وتسليمهم إلى الزورق «زوارة» التابع لدورية حرس السواحل في نقطة محددة.

وأضاف أن مكتب الإعلام والثقافة البحرية أن المهاجرين من «السودان، اليمن، سيراليون، كينيا، ساحل العاج، ليبيريا، بنغلاديش»، مشيرًا إلى أنهم وصلوا على تمام الساعة 2:40 ظهرًا إلى نقطة الخمس لحرس السواحل.

وأكد مكتب الإعلام والثقافة البحرية تقديم المساعدة الإنسانية والطبية للمهاجرين وتسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع سوق الخميس. مشيدًا بدور العاملين على إنقاذ الأرواح «رغم قلة الإمكانيات، وعدم الاهتمام بهم وبعملهم، ويتعرضون دائمًا للهجوم والنقد من قبل الظالمين»، في إشارة إلى الانتقادات الغربية لحرس السواحل الليبيين.

وفي عملية منفصلة أعلنت قوات البحرية الليبية أن الزورق «تليل» التابع لحرس السواحل القطاع الغربي، تمكن من إنقاذ 105 مهاجرين غير شرعيين فجر اليوم الأحد، على بعد 10 أميال شمال منطقة الوادي بمدينة صبراتة.

وأوضح مكتب الإعلام والثقافة البحرية أن المهاجرين الذين جرى إنقاذهم من جنسيات أفريقية مختلفة بينهم طفلان اثنان و10 نساء كانوا على متن قارب مطاطي نقلوا إلى نقطة مصفاة الزاوية غرب البلاد بعد إنقاذهم، وتسليمهم إلى مركز إيواء النصر التابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بعد تقديم المساعدة الإنسانية والطبية لهم.