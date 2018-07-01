محتجون يوقفون موكب عقيلة صالح في معبر إمساعد

إطارات سيارات ألقاها محتجون في منفذ إمساعد البري. (الإنترنت)

قال مصدر بمديرية أمن منفذ إمساعد البري أن تفعيل قرار السلطات المصرية بزيادة رسوم دخول الليبيين بدأ منتصف ليلة أمس السبت، ما أدى إلى توقف حركة السير بالمنفذ عقب احتجاجات قام بها مواطنون وأوقفوا خلالها موكب رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح المتجه إلى مصر صباح اليوم.

وتابع المصدر الذي رفض ذكر اسمه أن «المتظاهرين تقدموا إلى عقيلة صالح بشكوى رسمية للتدخل لدى السلطات المصرية لإنهاء الأزمة وإلغاء هذه الرسوم، نظرًا للحالة الإقتصادية التي يمر بها المواطنون الليبيون جراء نقص السيولة المالية وإنعدامها».

وارتفعت رسوم دخول المسافرين الليبيين إلى مصر من 120 جنيهًا مصريًا إلى 350 جنيهًا م لكل مواطن بالإضافة لرسوم دخول الشاحنات وغيرها، حسب المصدر .

وأضاف المصدر، « أن هناك سيارات إسعاف ليبية دخلت منفذ إمساعد البري بعد مفاوضات طويلة وتجري الآن السلطات الأمنية الليبية اتصالاتها مع الجانب المصري للتوصل لحل يرضي المواطنين الليبيين المعتصمين بالمنفذ».

شاحنة بضائع في منفذ مساعد البري. (الإنترنت)

إطارات سيارات ألقاها محتجون في منفذ مساعد البري. (الإنترنت)