حراك «صرخة الجنوب» يطالب بإقالة مدير أمن سبها وانتخاب المجلس البلدي

طالب حراك «صرخة الجنوب» بإقالة مدير أمن سبها العميد الساعدي الورفلي، متهمين إياه بـ«العجزعن توفير الأمن وحماية مؤسسات الدولة، خصوصًا بعد دعمه بالأسلحة والآليات والأموال».

وأصدر الحراك بيانًا، اليوم الأحد، أشار فيه إلى «تردي الأوضاع الأمنية بالمدينة»، مطالبًا بـ«انتخاب مجلس بلدي جديد، أو تشكيل لجنة تسييرية تتولى مهامه، ولا سيما أن مدته القانونية انتهت إلى جانب استقالة أربعة من أعضائه».

وأضاف البيان أن «أداء المجلس البلدي في تقديم الخدمات للمواطنين لم يتحسن حتى بعد دعمه من مختلف الحكومات والمنظمات الدولية»، مشيرًا إلى أن «الانفلات الأمني وصل إلى خطف النساء».