الرئيس الموريتاني: لا أعتقد أن الانتخابات ستحل مشكلة ليبيا

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن اميني | الأحد 01 يوليو 2018, 01:36 مساء
الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز

قال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز الذي تحتضن بلاده اليوم قمة مصغرة حول ليبيا، إن الانتخابات وحدها لا يمكن أن تحل مشكلة ليبيا.

جاءت تصريحات ولد عبدالعزيز في مقابلة أجراها مع قناة «فرانس 24» الناطقة باللغة الفرنسية على هامش القمة الأفريقية التي تنعقد في نواكشوط يومي الأحد والإثنين.

وقال ولد عبدالعزيز قبيل اجتماع مصغر بين الجزائر وتونس ومصر حول ليبيا إن «هناك دولاً مسؤولة عن تدمير ليبيا، وهي التي تتحمل مسؤولية الوضع القائم».

واستطرد: «كان هناك نظام غريب، لكن الأمور كانت تسير بشكل طبيعي قبل الإطاحة بالنظام (..) لا أعتقد أن الانتخابات ستحل مشكلة ليبيا، لأن أي انتخابات دون وسائل أمنية لا يمكن أن تتم»، وفق تعبيره.

يشار إلى أن القمة الـ31 للاتحاد الأفريقي انطلقت صبيحة الأحد، بمشاركة 24 رئيس دولة أفريقية، فيما يمثل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج دولة ليبيا في القمة التي تشهد أيضًا في برنامج أعمالها مناقشة تطورات الأزمة الليبية.

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