إنقاذ 115 مهاجرًا غير شرعي شمال صرمان

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 01 يوليو 2018, 01:12 مساء
طفلة أنقذت مع حوالى مئة مهاجر آخر. (فرانس برس).

تمكنت دورية لحرس السواحل القطاع الغربي (الزورق تليل)، اليوم الأحد، من إنقاذ 115 مهاجرًا غير شرعي، كانوا على متن قارب مطاطي.

وقال المكتب الإعلامي لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية،إن المهاجرين من جنسيات أفريقية مختلفة، مؤكدًا أن عملية الإنقاذ تمت شمال صرمان.

وأشار المكتب الإعلامي إلى نقل المهاجرين غير الشرعيين إلى نقطة مصفاة الزاوية، مؤكدًا تقديم المساعدة الإنسانية والطبية لهم وتسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية (إيواء النصر).

وانتشلت عناصر خفر السواحل، أول أمس الجمعة، جثث ثلاثة أطفال فيما أعلن عن فقدان نحو مئة شخص بعد غرق مركب يقل مهاجرين الجمعة قبالة ليبيا.

وقال ناجون نقلوا إلى منطقة الحميدية على بعد 25 كلم شرق العاصمة طرابلس إن نحو 120 شخصًا كانوا على متن القارب المطاطي عندما غرق على بعد ستة كيلو مترات من الساحل الليبي. وأمكن إنقاذ 16 شخصًا.

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