«العليا للامتحانات» تبحث الترتيبات النهائية لـ«الثانوية العامة»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 01 يوليو 2018, 12:18 مساء
وكيل الوزارة لشؤون التعليم العام عادل جمعة خلال ترؤسه اجتماع اللجنة العليا للامتحانات. (وزارة التعليم بحكومة الوفاق)

بحثت اللجنة العليا للامتحانات مع مراقبي التعليم ببلديات طرابلس الترتيبات النهائية التي أقرتها بشأن تشكيل لجان النظام والمراقبة واللجان التربوية التي ستشرف على امتحانات طلاب إتمام مرحلة التعليم الثانوي.

ناقش الاجتماع برئاسة وكيل الوزارة لشؤون التعليم العام، عادل جمعة، برنامج توفير وسائل النقل لطلبة المدارس الواقعة داخل نطاق بلديات العاصمة، وذلك طيلة فترة الامتحانات النهائية لشهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي، حسب الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم بحكومة الوفاق.

ومن المقرر أن تجرى الامتحانات خلال الفترة من 14 إلى 26 يوليو الجاري.

وبحث الاجتماع تحديد نقاط تجمع الطلاب في كل مراقبة تعليمية، وآلية ترشيح واختيار المراقبين بلجان النظام والمراقبة ورؤساء وأعضاء اللجان التربوية، إلى جانب التعريف بآلية عمل المراقبات التعليمية ودورها في التنسيق والعمل داخل اللجان المركزية المكلفة بالإشراف على الامتحانات.

وطالب وكيل الوزارة بضرورة التنسيق والإعداد المبكر والبدء في عقد اجتماعات بين أعضاء اللجان المنظمة كافة لوضع الترتيبات اللازمة لضمان حسن سيرها، وموافاة اللجنة العليا للامتحانات بأي ملاحظات أو صعوبات قائمة أو متوقعة قد تعيق سير العمل بهذا المشروع.

يذكر أن الاجتماع ضم مراقبي التعليم ببلديات سوق الجمعة وتاجوراء وعين زارة وطرابلس المركز وحي الأندلس، وجنزور.

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