«البحث الجنائي» تعلن تفاصيل جريمة خطف وقتل مواطنين في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 01 يوليو 2018, 12:17 مساء
مديرية أمن بنغازي. (الإنترنت)

أعلنت الإدارة العامة للبحث الجنائي في بنغازي تفاصيل جريمة خطف وقتل مواطنين اثنين في منطقة الفعاكات إحدى الضواحي الغربية لمدينة بنغازي على مسافة 12 كلم من منطقة القوارشة.

وقالت إدارة البحث الجنائي، في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن قسم البلاغات في الإدارة العامة للبحث الجنائي تلقى في فبراير 2018 بلاغًا عن اختفاء وفقدان شخصين ليبيين، مؤكدة إحالة محضر البلاغ عن الواقعة للإدارة العامة للبحث الجنائي بتعليمات من النيابة العامة.

وأشارت إلى أنها تمكنت من ضبط المشتبه به الأول في يونيو الجاري 2018 واعترف بقتل المجني عليهما المبلغ عن اختفائهما في فبراير الماضي، بسبب صراع على مبلغ مالي كبير.

وتابعت، أن الجاني كشف أثناء التحقيق عن طريقة قتل المجني عليه الأول، وذلك بتعذيبه ثم رمي جثته في حفرة في منطقة الفعاكات، أما المجني عليه الثاني فقتل رميًا بالرصاص أثناء دفن جثة المجني عليه الأول، ودفن معه في المكان نفسه.

وأكدت إدارة البحث الجنائي أنها انتقلت إلى مسرح الجريمة وانتشلت الجثتين، وأعادت دفنهما بالطريقة المناسبة في «المقبرة» بمنطقة الهواري.

وأشارت التحقيقات إلى أن الجاني اعترف على شريك آخر معه (ليبي الجنسية)، تمكنت قوة الضبط من القبض عليه.

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