توقف الإنتاج بحقل السرير النفطي

قال مصدر بحقل السرير النفطي في تصريحات إلى «بوابة الوسط» إن إنتاج الحقل توقف نتيجة امتلاء خزاناته، وتوقف التصدير من ميناءي الحريقة والزويتينة اللذين يضخ إليهما إنتاجه.
ويعد حقل السرير أهم وأكبر الحقول النفطية في ليبيا.
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