السفارة الألمانية: سيكون لليبيا قريبًا فريق مختص بإزالة الألغام على أعلى مستوى

عبرت السفارة الألمانية في ليبيا عن «فخرها» بدعم برنامج تدريب لفريق من الخبراء الليبيين في مجال إزالة الألغام بالشراكة مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

وقالت السفارة الألمانية، في بيان صادر عنها اليوم الأحد، إنه مع استكمال التدريب النظري، سيبدأ فريق الخبراء الليبيين قريبًا عمله المساهم لتسهيل العودة الآمنة لمواطنين نازحين من مدينة سرت.

وأشارت السفارة الألمانية، إلى أنه «عند استكمال البرنامج بعناصره العملية ستكون لليبيا فريق مختص بإزالة الألغام على أعلى مستوى في شمال إفريقيا وللتفويض في كل أنحاء البلاد».

وكان النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق، بحث الأسبوع الماضي مع القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا ستيفاني ويليامز، واللواء بالأفريكوم غريغ أولسون، رفع القدرات الليبية في مكافحة الإرهاب وحرس الحدود.

اقرأ أيضًا:

معيتيق يبحث مع وفد أميركي رفع القدرات الليبية في مكافحة الإرهاب وحرس الحدود