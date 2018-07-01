السفارة الألمانية: سيكون لليبيا قريبًا فريق مختص بإزالة الألغام على أعلى مستوى

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 01 يوليو 2018, 11:15 صباحا

عبرت السفارة الألمانية في ليبيا عن «فخرها» بدعم برنامج تدريب لفريق من الخبراء الليبيين في مجال إزالة الألغام بالشراكة مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

وقالت السفارة الألمانية، في بيان صادر عنها اليوم الأحد، إنه مع استكمال التدريب النظري، سيبدأ فريق الخبراء الليبيين قريبًا عمله المساهم لتسهيل العودة الآمنة لمواطنين نازحين من مدينة سرت.

وأشارت السفارة الألمانية، إلى أنه «عند استكمال البرنامج بعناصره العملية ستكون لليبيا فريق مختص بإزالة الألغام على أعلى مستوى في شمال إفريقيا وللتفويض في كل أنحاء البلاد».

وكان النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق، بحث الأسبوع الماضي مع القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا ستيفاني ويليامز، واللواء بالأفريكوم غريغ أولسون، رفع القدرات الليبية في مكافحة الإرهاب وحرس الحدود.

اقرأ أيضًا:
معيتيق يبحث مع وفد أميركي رفع القدرات الليبية في مكافحة الإرهاب وحرس الحدود

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

السفارة الألمانية: سيكون لليبيا قريبًا فريق مختص بإزالة الألغام على أعلى مستوى
ليبيا
أهلي طرابلس يعلن مطلبه من حكم مباراة «الأزمة» مع الاتحاد
رياضة محلية
محفظة ليبيا للاستثمار تنقذ شركة «راسكوم ستار قاف» للاتصالات
ليبيا
بعد 70 عامًا على انطلاقها..جريدة الحياة العربية تقفل أبوابها في بيروت
عربى
«فيفا»: حكم الفيديو منحنا كأس عالم بلا فضائح
رياضة عالمية
المركز الوطني لمكافحة الأمراض ينفي إشاعات تسجيل إصابات بمرض «إيبولا» في سبها
ليبيا
بن عامر: الأهلي بنغازي صانع النجوم
رياضة محلية
انتهاء القطيعة بين زياد الرحباني وفيروز
ثقافة وفن
مدير «أونكتاد» يجيب على سؤال: ما نصيب الدول النامية من فاتورة الحرب التجارية..؟
اقتصاد
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فوائد صحية مذهلة لدبس الرمان