بالصور.. إطلاق حاضنة أعمال نسائية في ليبيا

أحد أركان حاضنة الأعمال «LEAP». (بوابة الوسط)

أطلق مركز جسور للدراسات والتنمية حاضنة أعمال نسائية في ليبيا، والذي يهدف إلى تقديم بيئة مبتكرة لأصحاب المشاريع من النساء الواعدات والشركات الناشئة.

وتسعى الحاضنة «LEAP»، التي انطلقت من العاصمة طرابلس إلى تعزيز أعمال ومشاريع النساء، عبر إتاحة توفير بيئة داعمة ومريحة للنساء وبأجر رمزي، حسب بيان صحفي لمركز «جسور».

وأوضح البيان أن مركز الحاضنة يوفر خدمة استلام وتسليم منتجات صاحبات المشاريع إلى عملائهم لتقليل المخاوف الأمنية، إضافة إلى برامج التوجيه للمشاريع النسائية والتدريب لمساعدة الأعضاء في استراتيجيات الأعمال والتسويق.

يشار إلى أن جسور منظمة مستقلة غير ربحية ملتزمة بتطوير السياسات المبتكرة وتنفيذ مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتقول إنها تهدف جسور إلى تشجيع البحث والتفكير النقدي والخطاب المفتوح والحلول المبتكرة مع التركيز بشكل خاص على قضايا المرأة.

وقالت المديرة التنفيذية لـ«جسور» هالة بوقعيقيص «متحمسون لتقديم بيئة مبتكرة لأصحاب المشاريع من النساء الواعدات والشركات الناشئة لرعاية أفكارهم وتعزيز خدماتهم»، مضيفة إن «مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية يجب أن تكون جزءاً من عملية الإصلاح، في ضوء التحديات الاقتصادية التي تواجهها ليبيا في الوقت الحالي».

ويطمح «جسور» إلى دعم مجتمع رائدات الأعمال الطموحات من خلال توفير التدريب، والمحادثات المفتوحة، وتسهيل تبادل الأفكار والخدمات من خلال التوجيه والارشاد ومجموعة استشارات الأعمال.

و توضح بوقعيقيص أن «استضافة الحاضنة في طرابلس تتماشى مع مهمتنا لتعزيز النظام البيئي للأعمال وتشجيع المزيد من النساء للانضمام إلى الاقتصاد الرسمي والمشاركة في النمو الاقتصادي للبلاد».

مقر «LEAP» حاضنة أعمال نسائية جديدة في ليبيا

جدراية عن استراتيجية الأعمال في أحد أركان حاضنة الأعمال «LEAP». (بوابة الوسط)

سيدات أعمال في أحد أركان حاضنة الأعمال «LEAP». (بوابة الوسط)

أحد أركان حاضنة الأعمال «LEAP». (بوابة الوسط)

سيدات أعمال يلتقطن صورا تذكارية أحد أركان حاضنة الأعمال «LEAP». (بوابة الوسط)