العثور على أنفاق في درنة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 01 يوليو 2018, 09:00 صباحا
صورة مأخوذة عن مقطع فيديو لنفق عثر عليه الجيش في درنة خلال عملية تمشيط. (وال)

عثر الجيش الليبي على أنفاق تحت الأرض كان يستخدمها مسلحو ما يسمى بمجلس شورى مجاهدي درنة قبل تحرير المدينة.

وأوضحت وكالة الأنباء الليبية في البيضاء (وال) أن «القوات المسلحة تمكنت  خلال تمشيطها لآخر تمركزات الجماعات الإرهابية قبل إعلان تحرير المدينة من قبل القائد العام الخميس الماضي من العثور على سراديب وأنفاق تحت الأرض متصلة ببعض منازل الإرهابيين في المدينة».

يشار إلى أن  المسلحين كانوا يستخدمون هذه الأنفاق في التنقل من مكان إلى آخر أمام تقدمات القوات المسلحة والاختباء عند ضربات مقاتلات سلاح الجو الليبي .

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