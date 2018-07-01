«ليبيا أويل» تطلق «بنزينًا» وغازًا عالي الأداء في الأسواق التونسية

أعلنت شركة «ليبيا أويل» تونس، صاحبة علامة وشبكة محطّات الخدمات «أويل ليبيا»، أنها ستطلق اليوم الأحد، جيلا جديدًا من الوقود الممتاز «ابتيميوم الترا O’ptimium ULTRA»، يتمثّل في: بنزين رفيع بدون رصاص من الصّنف الأوّل بدون كبريت عالي الجودة وغاز.

ويتميّز هذان المنتجان الجديدان باحتوائهما على إضافات جديدة تعتمد أحدث التّكنولوجيّات مع اختبارهما في مخابر مختصّة ومصادق عليها.

ويبدأ ترويج هذا الوقود الجديد ابتداء من اليوم، في تونس الكبرى والوطن القبلي وسوسة وصفاقس، في مرحلة أولى، وهو موجّه إلى مختلف أصناف السّيارات والمحرّكات الجديدة والقديمة.

ويمكّن «ابتيميوم الترا O’ptimium ULTRA» من تنظيف مضخّات الوقود للمحرّك إلى حدود 75٪ منذ الحقن الأوّل التامّ، كما يقوم بتنظيف جميع عناصر ومحتويات المحرّك.

وتضاف هذه المزايا التنظيفيّة إلى خاصيّات أخرى للوقود الجديد، حيث يمكّن من استعادة 70٪ من أداء المحرّكات منذ الحقن الأوّل للتامّ ويحسّن بالتّالي من قوّة وفاعلية المحرّك.

وتمّ اختبار ذلك على أصناف مختلفة من المحرّكات وأنواع السيّارات، كما يقلل الوقود الجديد من الانبعاثات الملوّثة إلى حدود 25٪ ويحمي المحرّكات من الرّواسب المتراكمة والاحتكاك.



من جانبه، قال المهندس صالح العبدلي، مدير عامّ شركة «ليبيا أويل تونس»، إنّ «الابتكار في مجال الوقود أصبح ممكنًا في تونس، فالأجيال الجديدة من محرّكات السّيارات والمعايير البيئيّة في العالم ومتطلّبات المصنّعين والسّلطات العموميّة أصبحت تدفع الشّركات النّفطية وموزّعي الوقود، مثل أويل ليبيا، إلى التفكير والابتكار والإسراع بإنتاج وترويج من منتوجات صديقة للبيئة وذات جودة عالية»، مضيفا: «ابتكارنا في مجال البنزين الرّفيع بدون رصاص والغازو العالي الجودة بدون كبريت سيقع ترويجهما بسعر أعلى بقليل من الوقود المدعوم رسميّا من الدّولة ونحن على يقين من أنّ الأداء على مستوى محرّكات السّيارات سيكون أفضل بكثير وسيشجّع عملاءنا على استخدامه بانتظام».

وتدير شركة «ليبيا أويل تونس» إحدى أكبر الشّبكات الخاصّة لمحطّات الخدمات في البلاد التّونسيّة (177 محطّة أويليبيا)، وتوفّر منتجات متعدّدةّ (وقود ومحروقات، زيوت تشحيم لمحرّكات المصانع والسيّارات، البنزين الخاصّ بالطائرات جات، الإسفلت وخدمات مختلفة».