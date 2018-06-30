وزير النقل الإيطالي: خفر السواحل يحقق في مخالفة سفينة لقواعد إنقاذ المهاجرين في المياه الليبية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 30 يونيو 2018, 11:58 مساء
وزير النقل والبنية التحتية الإيطالي دانيلو تونينيللي. (الإنترنت)

قال وزير النقل والبنية التحتية الإيطالي دانيلو تونينيللي إن قوات خفر السواحل تحقق  في مخالفة سفينة منظمة غير حكومية لقواعد إنقاذ المهاجرين في المياه الليبية.

ونقلت وكالة «آكي» الإيطالية عن الوزير تونينيللي أن «آخر الأخبار تقول إن سفينة منظمة (لايف لاين) غير الحكومية، تتحرك في المياه الليبية مخالفة كل القواعد، وخارج نطاق القانون الدولي»، وقد «انتشلت حوالي 250 ناجيًا دون توفر الوسائل التقنية اللازمة لضمان سلامة المهاجرين والطاقم».

وذكر وزير النقل أن رجال المنظمة «لا يتعاونون مع قوات خفر السواحل الليبي»، التي «تشير أولى المعلومات الواردة، أنها كانت تتدخل لإنقاذ المهاجرين وإعادتهم إلى الأراضي الليبية»، وهي «عملية من صميم مهامها كانت تجري في المياه الليبية».

وأردف «ليس لدينا أي شيء ضد المنظمة غير الحكومية، لكننا لم نزل نلتزم باحترام الشرعية، خاصة عندما يتعلق الأمر بحياة البشر».

وتابع «يُضاف إلى ما سلف ذكره، أننا ليس لدينا حتى الآن أي دليل على تبعية فعلية لسفينة منظمة (لايف لاين) لهولندا، وكذلك الحال مع سفينة (سيفوكس)، التي تحمل الراية الهولندية أيضًا»، ولهذه الأسباب «إنني أجد نفسي مضطرًا لمطالبة خفر السواحل الإيطالي بالبدء بالتحقيق حول جنسيات السفينة».

وخلص تونينيللي إلى القول «سأوافيكم بالتطورات أولاً بأول، لكنني أستبق القول بالتأكيد أن قانون البحار لا يسمح بملاحة سفن مخالفة للقواعد».

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