استئناف العمل بقسم العمليات الجراحية بمستشفى جادو العام

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | السبت 30 يونيو 2018, 10:53 مساء
جانب من العمليات بمستشفى جادو العام. (الإنترنت)

أعلن مدير مكتب الإعلام والعلاقات العامة بالمجلس البلدي جادو، نوري كريوة، اليوم السبت، استئناف العمل بقسم العمليات الجراحية بمستشفى جادو العام.

وقال كريوة في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن قسم العمليات الجراحية بمستفى جادو العام باشر في إجراء العمليات الجراحية بعد تقليص العمل به خلال شهر رمضان، حيث اقتصر على إجراء العمليات الخاصة بقسم الولادة فقط، وفقًا لخطة العمل التي وضعتها إدارة المستشفى لشهر رمضان.

وأوضح كريوة، أن الكادر الطبي بالمستشفى باشر إجراء العمليات المجدولة، والتي شملت تخصصات الجراحة العامة والأنف والأذن والحنجرة والعظام، بالإضافة إلى قسم النساء والولادة، لافتًا أن العمليات التي أجريت بلغ عددها 7 عمليات جراحية وهي لاستئصال المرارة والزائدة وثلاثة عمليات للوزتين، وعمليتي عظام، فيما تم تحويل حالات أخرى بقسم العظام نظرًا لتوقف جهاز التصوير «سي - ارم» عن العمل لأسباب فنية.

وأضاف قائلًا: «إن العمل بالمستشفى مستمر بكافة أقسامه وفقًا للإجراءات التي وضعتها الإدارة لأجل ضمان سير العمل في ظل الظروف الراهنة المتمثلة في عدم صرف الميزانية التيسييرية للمستشفى».

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