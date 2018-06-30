بدء التحضير لتنظيم الدورة الثالثة من معرض ليبيا الزراعي في تمنهنت

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | السبت 30 يونيو 2018, 10:35 مساء

عقدت اللجنة التحضيرية لمعرض ليبيا الزراعي، اليوم السبت، اجتماعها الأول بقاعة الاجتماعات بأرض المعارض بمنطقة تمنهنت في بلدية وادي البوانيس، في إطار الاستعدادات لتنظيم الدورة الثالثة من المعرض.

وقال مدير مكتب الإعلام ببلدية وادي البوانيس، محمد مامي، لـ«بوابة الوسط» إن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها العديد من النقاط والمواضيع المتعلقة بالتنظيم، ومن أهمها المشاكل والصعوبات التي واجهت اللجنة خلال الدورتين الأولى والثانية للمعرض.

وأوضح مامي أن اللجنة بحثت توفير الحلول المناسبة لمعالجة هذه المشاكل وتذليلها، مشيرًا إلى أن من أهم المشاكل التي جرت مناقشتها تسير الرحلات الجوية من وإلى مطار تمنهنت المدني ومخاطبة الجهات ذات الاختصاص في هذا الشأن، كما تطرق النقاش إلى مشكلة نقص الوقود وتعزيز الأمن بالمنطقة.

يشار إلى أن الدورة الثالثة لمعرض ليبيا الزراعي الذي يجري تنظيمه كل عام ستنطلق فعالياته خلال الفترة من 25 إلى 30 من شهر سبتمبر 2018 ببلدة تمنهنت في بلدية وادي البوانيس.

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