شركة خدمات النظافة العامة بدرنة تباشر أعمالها في المدينة

مدينة درنة. (الإنترنت)

باشرت شركة خدمات النظافة العامة في درنة شرق البلاد أعمالها في إزالة القمامة والسواتر الترابية والأكوام من الأحياء السكنية والطرق الرئيسة والفرعية بالمدينة.

وقال رئيس لجنة إدارة شركة خدمات النظافة العامة في درنة، طلال الهنشير، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم السبت، إن الشركة «بالرغم من قلة الإمكانات وعطب وتضرر عدد كبير من الآليات، باشرت مهامها وبدأت بإزالة القمامة والأكوام من الطرق الرئيسة بمداخل المدينة والطرق الفرعية، وبأحياء الساحل الشرقي وباب طبرق وشيحا».

وأوضح الهنشير أن الموظفين والعاملين بشركة الخدمات العامة «يعملون بشكل استثنائي لتعود الحياة الطبيعية إلى المدينة، وحتى ولو بآلية واحدة ومهما كانت الظروف»، مثنيًا على جهود العاملين بالشركة الذين قال إنهم «يعملون في ظل الظروف الراهنة والمشاكل التي تعاني منها الشركة».

وطالب الهنشير الموظفين والعاملين كافة المتغيبين بالالتحاق بزملائهم للوقوف صفًا واحدًا مع مدينة درنة وأهلها لتعود المدينة إلى وضعها الطبيعي، لتكون خالية من أكوام القمامة والركام والسواتر الترابية.