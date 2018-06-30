السراج يصل نواكشوط لحضور القمة الأفريقية

رئيس المجلس الرئاسي يصل العاصمة الموريتانية نواكشوط لحضور القمة الأفريقية

وصل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، مساء اليوم السبت، إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط، لحضور أعمال الدورة العادية الحادية والثلاثين لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي، التي تنعقد يومي الأول والثاني من يوليو.

ووفق بيان لحكومة الوفاق الوطني على «الفيسبوك»، كان في استقبال السراج والوفد المرافق له لدى وصوله مطار نواكشوط الدولي رئيس الوزراء الموريتاني يحيى ولد حدمين.

ومن المقرر أن تبحث القمة عددًا من الملفات، أبرزها ملف التنمية والتكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء، إضافة إلى الأزمات بعدد من دول القارة وعلى رأسها الأزمة الليبية، والتي سيعقد اجتماع رفيع المستوى حولها.

رئيس المجلس الرئاسي يصل العاصمة الموريتانية نواكشوط لحضور القمة الأفريقية

رئيس المجلس الرئاسي يصل العاصمة الموريتانية نواكشوط لحضور القمة الأفريقية

رئيس المجلس الرئاسي يصل العاصمة الموريتانية نواكشوط لحضور القمة الأفريقية

رئيس المجلس الرئاسي يصل العاصمة الموريتانية نواكشوط لحضور القمة الأفريقية

رئيس المجلس الرئاسي يصل العاصمة الموريتانية نواكشوط لحضور القمة الأفريقية