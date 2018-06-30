محفظة ليبيا للاستثمار تنقذ شركة «راسكوم ستار قاف» للاتصالات

رئيس مجلس إدارة محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار والمدير العام لمنظمة الأقمار الصناعية الأفريقية

عقد رئيس مجلس إدارة محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار، المهندس محمد عطية العبيدي، اجتماعًا مع المدير العام لمنظمة الأقمار الصناعية الأفريقية «مامادو سرار»، جرى خلاله إنقاذ شركة «راسكوم ستار قاف» للاتصالات من الديون.

وأشار بيان للمحفظة إلى أنّ العبيدي اتفق، خلال الاجتماع الذي عُقد بفندق لايكو تونس، مع شركاء منظمة الأقمار الصناعية الأفريقية وشركة «تالاس» الفرنسية على عودة التحكم بالقمر الصناعي لمحطة غريان بدلاً عن شركة «تاليبازيو» الإيطالية.

وأضاف البيان أن الطرفين اتفاقا كذلك على أن «تقوم محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار بشراء الديون من المصارف الدائنة»، وهو ما أدى بدوره إلى إنقاذ شركة «راسكوم ستار قاف» للاتصالات من أزمة المديونية.

وكانت تقارير صحفية تحدثت عن محاولات دول أجنبية التدخل لشراء حصة الشريك الأجنبي بالقمر، وهو ما اعتبر مساعي للتحكم في اتصالات أكبر رقعة جغرافية في ليبيا.

رئيس مجلس إدارة محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار والمدير العام لمنظمة الأقمار الصناعية الأفريقية