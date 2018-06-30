«العامة للكهرباء»: 3 أسباب وراء اللجوء لبرنامج طرح الأحمال

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 30 يونيو 2018, 05:34 مساء
محطة كهرباء

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم السبت، وجود عجز في الطاقة الكهربائية، سيضطر الشركة إلى اللجوء إلى عملية برنامج طرح الأحمال للمحافظة على سلامة واستقرار الشبكة.

وأرجعت الشركة في بيان عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اللجوء لطرح الأحمال إلى ثلاثة أسباب هي «ارتفاع درجات الحرارة، توقف الوحدة الأولى بمحطة الرويس بقدرة 120 ميغاوات لغرض صيانة محول الوحدة».

وأضافت إلى أن السبب الثالث لبرنامج طرح الأحمال، هو «إيقاف محطة الخمس الاستعجالي عن العمل بكامل حمولتها البالغة 500 ميغاوات».

وطالبت الشركة العامة للكهرباء «المواطنين والجهات العامة والخاصة المساهمة في ترشيد استهلاك الكهرباء والتعامل بشكل عقلاني مع الأزمة، التي تؤثر على الماء التي تنقطع بانقطاع الكهرباء.

وتواجه ليبيا صعوبات في الحفاظ على تشغيل شبكة الكهرباء مع تضرر الإمدادات جراء نقص كميات الوقود والغاز اللازمة لتوليد التيار الكهربائي، بالإضافة إلى تضرر الشبكة نتيجة عمليات السطو والسرقات، فضلاً عن المواجهات العسكرية في مناطق الاشتباكات.

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