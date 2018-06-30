بينهم 11 طفلاً و80 امرأة.. إنقاذ 270 مهاجرًا غير شرعي شمال الخمس

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 30 يونيو 2018, 05:08 مساء
مهاجرون جرى إنقاذهم شمال منطقة الخمس (القوات البحرية الليبية)

أعلنت القوات البحرية الليبية، السبت، إنقاذ 270 مهاجرًا غير شرعي بينهم 11 طفلاً و80 امرأة، من جنسيات أفريقية مختلفة قبالة سواحل ليبيا، وهي العملية التي جرت نحو الساعة 14:30 شمال منطقة الخمس.

وأشار بيان للقوات البحرية إلى أن دورية لحرس السواحل القطاع الأوسط (الزورق قمينس)، أنقذت، اليوم السبت، 270 مهاجرًا غير شرعي، بينهم 11 طفلاً و80 امرأة كانوا على متن مركب خشبي كبير شمال منطقة الخمس، من جنسيات مختلفة (إريتريا وإثيوبيا وجنوب السودان)، ومصرية وجزر القمر ومن بنغلاديش.

وأوضح أن المهاجرين جرى نقلهم إلى نقطة الإنزال بالخمس، وبعد تقديم المساعدة الإنسانية والطبية لهم، جرى تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية - سوق الخميس.

وتفاقمت قضية الهجرة غير الشرعية منذ 2011، إذ يستغل المهربون الفوضى التي تسود ليبيا لنقل عشرات الآلاف من المهاجرين سنويًّا باتجاه أوروبا، فيما يشكو الأوروبيون باستمرار من تفاقم الأزمة.

مهاجرون جرى إنقاذهم شمال منطقة الخمس (القوات البحرية الليبية)
مهاجرون جرى إنقاذهم شمال منطقة الخمس (القوات البحرية الليبية)
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