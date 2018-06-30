1848 طالبًا يؤدون امتحانات التعليم الأساسي في سرت

طالب يؤدي الامتحان في أحد مدارس سرت. (الإنترنت)

أدى الطلاب في مدينة سرت، اليوم السبت، امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام التعليم الأساسي للعام الدراسي الحالي.

وقال الناطق الرسمي بالمجلس البلدي سرت في تصريحات إلى «بوابة الوسط»: إن عدد لجان الامتحانات ببلدية سرت 23 لجنة، مشيرًا إلى أن عدد الطلاب الذين تقدموا للامتحانات اليوم 1848 طالبًا وطالبة.

وتشمل لجان الامتحانات من لجنة مدينة هراوة شرق سرت وحتى أبونجيم جنوب غرب سرت.

وأوضح أن عدد المراقبين ولجنة الإشراف والملاحظين من المعلمين والمعلمات أكثر من 400 معلم ومعلمة، في حين تتواصل الامتحانات أسبوعين باستثناء يوم السبت المقبل، الذي سيكون عطلة.