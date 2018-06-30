مساهل: تعزيز الاستقرار في ليبيا يجب أن يكون وفقا للقانون الدولي

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني | السبت 30 يونيو 2018, 02:38 مساء
وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل. (أرشيفية: بوابة الوسط)

دعا وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل أن يكون تعزيز الحلول السلمية في ليبيا وفقا للقانون الدولي، وفي إطار احترام السيادة والاستقلال والسلامة الترابية، مع الإلحاح على عدم التدخل في الشؤون الداخلية.

وقال مساهل في ختام الدورة الخامسة للحوار بين الجزائر وواشنطن أمس الجمعة ، التي ترأسها مناصفة مع كاتب الدولة الأميركي المساعد جون سوليفان بالجزائر العاصمة، إنّ الحوار كان فرصة لاستعراض التطور الأخير لأوضاع النزاعات في المنطقة، لا سيما في ليبيا والساحل بهدف تظافر الجهود من أجل تعزيز الحلول السلمية.

وصرح سوليفان أن الاجتماع تطرق إلى مناقشة مختلف التحديات التي تستوقف البلدين، منها مكافحة الإرهاب، مؤكدا أن الجانب الأمني يمثل أحد المحاور الهامة للتعاون الثنائي.

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