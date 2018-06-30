جولة جديدة لمشاورات «الملتقى الوطني» في الزاوية

إحدى جلسات الملتقى الوطني التشاوري. (الإنترنت)

انطلقت اليوم السبت في مدينة الزاوية فعاليات الملتقى الوطني التشاوري الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وينظمه مركز الحوار الإنساني.

ويناقش المجتمعون أربع نقاط مهمة في الملتقى هي الأمن والدفاع وتوزيع السلطات والعملية الدستورية والمسار الانتخابي، حسب وكالة الأنباء الليبية في طرابلس (وال).

ويأتي الاجتماع امتدادا لسلسلة الاجتماعات المفتوحة التي انطلقت في شهر مارس الماضي، وستستمر إلى الثامن من يوليو القادم في عدد من المدن الليبية، بطريقة تضمن المشاركة الواسعة والفعلية لكل الليبيين في تقرير مستقبل بلادهم، بما يفضي إلى التوصل إلى حل دائم ينهي الأزمة القائمة.

يشار إلى أن الملتقى الوطني الليبي هو مبادرة أطلقتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في إطار خطة العمل الأممية من أجل ليبيا والتي تهدف لإنهاء الأزمة والمرور بالبلاد نحو مرحلة البناء والتعمير، وأن توصياته سيتم مناقشتها في ملتقى جامع سيعقد لاحقا.