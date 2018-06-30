الكهرباء: تخفيف الأحمال 6 ساعات

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 30 يونيو 2018, 01:26 مساء

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الإثنين، طرح الأحمال لمدة تتراوح بين 5 و6 ساعات، مشيرة إلى أن العجز المتوقع في إنتاج الكهرباء يقدر بـ1300ميغاوات.

وأوضحت الشركة في بيانٍ صادر ، اليوم الإثنين، أن الاستهلاك المتوقع للشبكة العامة نحو 5600 آلاف ميغاوات، في مقابل التوليد المتاح الذي يقدر بـ5200 ميغاوات. وأطلقت الشركة حملة إعلامية لترشيد استخدام الكهرباء هذا الصيف.

كانت الشركة ناشدت المواطنين فصل الأجهزة الكهربائية عند انقطاع التيار وأثناء الدخول في برنامج طرح الأحمال، وتشغيلها بعد رجوع التيار الكهربائي ببضع دقائق، تفاديًا لتزامن الأحمال وارتفاع أحمال الشبكة الكهربائية وحدوث أعطال في المحولات، مما يؤدي إلى زيادة ساعات فترة الانقطاع.

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