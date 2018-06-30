السفير الإيطالي: إنشاء قاعدة عسكرية في جنوب ليبيا «أخبار مزيفة»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 30 يونيو 2018, 01:18 مساء

نفى السفير الإيطالي لدى ليبيا، جوزيبي بيروني، اليوم السبت، ما تداولته مواقع إخبارية، حول إنشاء قاعدة عسكرية إيطالية جنوب ليبيا.

وقال بيروني في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: «إن الشائعات حول إنشاء إيطاليا قاعدة عسكرية في جنوب ليبيا هي ببساطة أخبار مزيفة».

كان موقع «ماسجيرو» الإيطالي زعم أن «وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني عقد اتفاقا مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج يقضي بإقامة قاعدة عسكرية إيطالية في غات جنوبي ليبيا».

واضاف السفير الإيطالي أن وزارة الداخلية الإيطالية تقود برنامج الاتحاد الأوروبي الهادف إلى تقوية السيادة الليبية وإمكانات وقدرات حرس الحدود لمكافحة تجار البشر.

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