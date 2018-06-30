الأرصاد تتوقع استمرار تأثير موجة الحر

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار تأثير موجة الحر الخفيفة على دواخل مناطق الشمال الغربي اليوم وغدا. وأشار المركز، في النشرة الجوة الصادرة اليوم، إلى أن درجات الحرارة تبقى معتدلة نسبيا على أغلب المناطق الساحلية ومرتفعة على مناطق الوسط والجنوب.

رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء صافية مع ظهور شبورة مائية أثناء الليل والصباح الباكر على مصراتة.

الرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة على المناطق الساحلية.

درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 28 و33 مْ، بينما تكون جنوبية غربية إلى متغيرة الاتجاه على سرت وباقي المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 40 و45 مْ، وتسجل انخفاضا غدا على سرت ويشمل تدريجيا يوم الإثنين باقي المناطق.

بن جواد - سهل بنغازي حتى امساعد - جالو - مرادة

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا هذه الليلة على مرتفعات الجبل الاخضر وأقصى الساحل الشرقي.

الرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا بعد ظهر غد على الخليج - بنغازي والجغبوب، مثيرة للأتربة والغبار.

درجات الحرارة القصوى تترواح بين 28 و33 مْ على المناطق الساحلية، وبين 34 و39 مْ على باقي المناطق، وتسجل انخفاضا طفيفا غدا على المناطق الساحلية.