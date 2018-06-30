مسؤول صيني يعلن استئناف عمل سفارة بلاده في طرابلس «قريبا جدا»

وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة مع مساعد وزير خارجية الصين شين كسيا دونغ

أعلن مساعد وزير الخارجية الصيني شين كسيا دونغ قرب استئناف السفارة الصينية أعمالها من العاصمة طرابلس قريبا جدا، مشيرا إلى أن الحكومة الصينية باشرت أعمال الصيانة استعدادا ًلمباشرة العمل.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية المفوض محمد الطاهر سيالة مع المسؤول الصيني على هامش قمة الاتحاد الأفريقي التى تعقد بموريتانيا، حسب مساعد إدارة الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية.

وأكّد كسيا دونغ عودة الشركات الصينية لتنفيذ المشاريع في الفترة القريبة، وسلم للوزير سيالة دعوة رسمية موجهة لرئيس المجلس الرئاسي فائز السراج للمشاركة في المنتدى الأفريقي الصيني الذي سيعقد في بكين في شهر سبتمبر من العام الجاري.

وجرى بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستويين الأفريقي و الدولي، والاتفاق علي استمرار التنسيق و التشاور بين البلدين في مختلف القضايا السياسية بما يخدم مصلحة الدولتين.