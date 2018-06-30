سيالة يبحث مع المفوض الأفريقي جهود «الوفاق» في محاربة الإرهاب

سيالة خلال لقاء مع مفوض السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي في نواكشوط الخميس الماضي. (وزارة الخارجية بحكومة الوفاق)

أكد وزير الخارجية المفوض محمد الطاهر سيالة ومفوض السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي إسماعيل شرفي أهمية استتباب الأمن في ليبيا بما يعود بالاستقرار على الشعب الليبي والمنطقة والقارة.

جاء ذلك خلال لقاء بالعاصمة نواكشوط الخميس الماضي على هامش الاجتماعات التمهيدية للقمة الأفريقية في موريتانيا ضمن اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، حسب إدارة الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية .

وتطرق اللقاء إلى جهود حكومة الوفاق الوطني في محاربة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، وخطوات تنفيذ إعلان نيامي بين دول تشاد والنيجر وليبيا والسودان لإدارة تأمين الحدود المشتركة بين الدول الأربع.