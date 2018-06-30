سيالة يبحث مع شكري تسيير رحلات إلى مطار القاهرة بدلاً من برج العرب

سيالة ووزير الخارجية المصري (وزارة الخارجية بحكومة الوفاق)

عقد وزير الخارجية المفوض محمد الطاهر سيالة اجتماعا مع وزير الخارجية المصري سامح شكري ، وهو الثاني خلال 48 ساعة مع المسؤول المصري.

وقالت إدارة الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية إن الوزيرين «تشاورا حول تطويق ما حصل مؤخرا من تعريض النفط الليبي للابتزاز السياسي»، حسب البيان.

ونوهت إلى «مناقشة فتح تسيير رحلات إلى مطار القاهرة بدلاً من مطار برج العرب للمسافرين الليبيين».

تأتي هذه الإجتماعات على هامش الإجتماعات التمهيدية للقمة الأفريقية المنعقدة بالجمهورية الإسلامية الموريتانية ضمن اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في دورته 33 .