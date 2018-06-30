توزيع مواد غذائية على 669 أسرة نازحة في درنة

مدينة درنة. (أرشيفية: بوابة الوسط)

وزع مكتب الشؤون الاجتماعية بمدينة درنة، سلالا تتضمن مواد غذائية وسلعا تموينية على الأسر النازحة بالمدينة.

وقال مدير مكتب الشؤون الاجتماعية محمد رزق لـ«بوابة الوسط» السبت، إن المكتب سلم المساعدات لنحو 669 أسرة متواجدة في منطقة الساحل الشرقي وشارع البحر وسكان المجمع القديم بالمدينة.

وتهدف المساعدات إلى تخفيف العبء على الأسر إلى حين عودتها لمنازلها بعد تأمين قوات الجيش لها، حسب المصدر.

وذكر رزق أن مساعدات الأهالي بمراكز الإيواء تدعم الأسر في ظل نقص السيولة المالية، فضلاً عن المساهمة في توفير احتياجاتها الطارئة.

كان القائد العام للجيش المشير، خليفة حفتر، أعلن يوم الخميس الماضي تحرير مدينة درنة من قبضة الجماعات الإرهابية وانتهاء جماعات الإرهاب من مختلف مناطق شرق ليبيا.

