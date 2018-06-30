«الوفاق» تبحث أزمة نقص الخبز

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 30 يونيو 2018, 09:26 صباحا
أمين عام مجلس الوزراء بحكومة الوفاق الوطني الدكتور الطاهر عامر خلال ترؤسه الاجتماع. (وال)

بحث أمين عام مجلس الوزراء بحكومة الوفاق الوطني الدكتور الطاهر عامر الصعوبات التي تعوق عمل المخابز لتوفير الخبز للمواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع مع رئيس النقابة العامة للمخابز اخريص أبولقاسم، ورئيس اللجنة العليا لمتابعة المخابز علي الفقير، وبحضور مندوب عن وزارة الاقتصاد محمد اشطيبه، والمكلف بملف الاقتصاد بمكتب الأمين العام حسين بن صوفيا. حسب وكالة الأنباء الليبية في طرابلس (وال).

وناقش الاجتماع التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لحل المشكلات التي تواجه أصحاب المخابز من أجل توفير احتياجاتها والإيفاء بالتزاماتها نحو المواطن.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بعد الخروج المر: من الأفضل عربيا في المشاركة المونديالية
رياضة عالمية
شكوك بشأن اتفاق القمة الأوروبية حول ملف الهجرة
دولى
الاعتداء على منزلين للجضران بأجدابيا من جهة مجهولة
ليبيا
الأرصاد: ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة بدءًا من اليوم
ليبيا
بالفيديو: احتفالات في درنة بتحرير المدينة
ليبيا
عقيلة صالح يجتمع مع أعضاء من مجلس الدولة في القاهرة الاثنين القادم
ليبيا
في العدد 136: توابع قرار ضم المنشآت النفطية إلى «الموقتة»، وملامح قانون ...
ليبيا
إيطاليا تطلب تفويضًا أوروبيًا بشأن ليبيا
ليبيا
فرج سعيد لـ«بوابة الوسط»: نحترم تعاقد الشركات لكن عليها أن تجلس معنا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فوائد صحية مذهلة لدبس الرمان