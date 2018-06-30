«الوفاق» تبحث أزمة نقص الخبز

أمين عام مجلس الوزراء بحكومة الوفاق الوطني الدكتور الطاهر عامر خلال ترؤسه الاجتماع. (وال)

بحث أمين عام مجلس الوزراء بحكومة الوفاق الوطني الدكتور الطاهر عامر الصعوبات التي تعوق عمل المخابز لتوفير الخبز للمواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع مع رئيس النقابة العامة للمخابز اخريص أبولقاسم، ورئيس اللجنة العليا لمتابعة المخابز علي الفقير، وبحضور مندوب عن وزارة الاقتصاد محمد اشطيبه، والمكلف بملف الاقتصاد بمكتب الأمين العام حسين بن صوفيا. حسب وكالة الأنباء الليبية في طرابلس (وال).

وناقش الاجتماع التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لحل المشكلات التي تواجه أصحاب المخابز من أجل توفير احتياجاتها والإيفاء بالتزاماتها نحو المواطن.