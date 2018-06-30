«الرئاسي» يتلقى أسماء 118 شهيدا ومفقودا من «البنيان المرصوص»

من عمليات البنيان المرصوص في العام 2016. (ارشيفية : بوابة الوسط)

أرسلت بلدية سرت إلى المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق كشفا بأسماء شهداء ومفقودين ومبتورين خلال عملية البنيان المرصوص ضد تنظيم داعش، داعية إلى تضمينهم كشف شهداء العملية.

وتضمن الكشف، الذي اطلعت «بوابة الوسط» على نسخة منه، أسماء «56 شهيدا و62 مفقودا» خلال الحرب ضد داعش، وكانوا عائلين لأسرهم،

وثمنت رسالة بلدية سرت إلى رئيس المجلس الرئاسي دوره في إعادة الحياة لمدينة سرت، داعية إلى تكريم أسر هؤلاء الشهداء والمفقودين بمنحهم فرصة الحج.

يشار إلى أن كشف الأسماء ورد في رسالة من مدير مكتب سرت بالهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين.