التعليم: أكثر من 90 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية غدًا

امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الدور الأول) للعام الدراسي الحالي ستنطلق غدًا

أعلن مدير إدارة الامتحانات بوزارة التعليم محمد العروسي، اليوم الجمعة، أن امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الدور الأول) للعام الدراسي الحالي تنطلق غدًا السبت، لافتًا إلى أن إجمالي الطلبة المتقدمين لهذه الامتحانات بجميع المدارس العامة والخاصة داخل ليبيا وعلى مستوى 55 منطقة تعليمية يبلغ نحو 90,688 ألف طالب وطالبة.

وأضاف العروسي، في بيان نشرته وزارة التعليم عبر صفحتها على «الفيسبوك» أن الامتحانات ستجرى في 2637 مدرسة، موزعة على 55 مكتب امتحانات بمختلف المناطق والبلديات التعليمية، منوهًا بأنه جرى تشكيل 1006 لجان للإشراف والمراقبة على سير الامتحانات، فضلاً عن اعتماد 176 مركزًا لتوزيع الأسئلة.

وأكد عقب الانتهاء من أعمال ترحيل الأسئلة إلى المناطق استكمال كافة التحضيرات والترتيبات اللازمة لإنجاح سير الامتحانات، مبينًا أن نمط الأسئلة سيكون موضوعيًا وبنفس الطريقة المتعارف عليها والمعمول بها خلال السنوات الماضية، أي بطريقة تظليل الإجابات الصحيحة، وأن عملية تصحيح أوراق الإجابة ستكون إلكترونية.

يذكر أن امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للطلبة الليبيين الدارسين بالخارج قد أجلت إلى 14 يوليو المقبل، وستبدأ بالتزامن مع انطلاق امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي.