التعليم: أكثر من 90 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية غدًا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 29 يونيو 2018, 08:41 مساء
امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الدور الأول) للعام الدراسي الحالي ستنطلق غدًا

أعلن مدير إدارة الامتحانات بوزارة التعليم محمد العروسي، اليوم الجمعة، أن امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الدور الأول) للعام الدراسي الحالي تنطلق غدًا السبت، لافتًا إلى أن إجمالي الطلبة المتقدمين لهذه الامتحانات بجميع المدارس العامة والخاصة داخل ليبيا وعلى مستوى 55 منطقة تعليمية يبلغ نحو 90,688 ألف طالب وطالبة.

وأضاف العروسي، في بيان نشرته وزارة التعليم عبر صفحتها على «الفيسبوك» أن الامتحانات ستجرى في 2637 مدرسة، موزعة على 55 مكتب امتحانات بمختلف المناطق والبلديات التعليمية، منوهًا بأنه جرى تشكيل 1006 لجان للإشراف والمراقبة على سير الامتحانات، فضلاً عن اعتماد 176 مركزًا لتوزيع الأسئلة.

وأكد عقب الانتهاء من أعمال ترحيل الأسئلة إلى المناطق استكمال كافة التحضيرات والترتيبات اللازمة لإنجاح سير الامتحانات، مبينًا أن نمط الأسئلة سيكون موضوعيًا وبنفس الطريقة المتعارف عليها والمعمول بها خلال السنوات الماضية، أي بطريقة تظليل الإجابات الصحيحة، وأن عملية تصحيح أوراق الإجابة ستكون إلكترونية.

يذكر أن امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للطلبة الليبيين الدارسين بالخارج قد أجلت إلى 14 يوليو المقبل، وستبدأ بالتزامن مع انطلاق امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شكوك بشأن اتفاق القمة الأوروبية حول ملف الهجرة
دولى
الاعتداء على منزلين للجضران بأجدابيا من جهة مجهولة
ليبيا
الأرصاد: ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة بدءًا من اليوم
ليبيا
الأرصاد: ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة بدءًا من اليوم
ليبيا
عقيلة صالح يجتمع مع أعضاء من مجلس الدولة في القاهرة الاثنين القادم
ليبيا
إيطاليا تطلب تفويضًا أوروبيًا بشأن ليبيا
ليبيا
فرج سعيد لـ«بوابة الوسط»: نحترم تعاقد الشركات لكن عليها أن تجلس معنا
ليبيا
قاضٍ أميركي يحكم بالسجن 22 سنة على أحمد أبوختالة
ليبيا
«ذا غارديان»: قرار حفتر حول الموانئ النفطية سيربك الأسواق ومشتري النفط الليبي
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فوائد صحية مذهلة لدبس الرمان