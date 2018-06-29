البحرية الليبية: إنقاذ 345 مهاجرًا بينهم 15 طفلاً و39 امرأة شمال القره بوللي

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 29 يونيو 2018, 08:26 مساء
مهاجرون جرى إنقاذهم شمال القره بوللي (البحرية الليبية)

أعلنت القوات البحرية الليبية، الجمعة، إنقاذ 345 مهاجر غير شرعي بينهم 15 طفلاً و39 امرأة، من جنسيات أفريقية مختلفة قبالة سواحل ليبيا، وهي العملية التي جرت فجر الجمعة شمال القره بوللي.

وفي بيانين سابقين قالت البحرية الليبية إنها تمكنت من إنقاذ 16 مهاجرًا وانتشال 3 جثت لأطفال أقل من عام وفقدان 100 آخرين شمال منطقة القره بوللي، والثانية جرى خلالها إنقاذ 200 مهاجر غير شرعي بالمنطقة نفسها، فيما لم تذكر ما إذا كانت العملية الثالثة مرتبطة بهما من عدمه.

وأشار بيان للقوات البحرية إلى أن دورية على قارب مطاطي تابعة لقطاع طرابس - نقطة الحميدية، أنقذت اليوم الجمعة 345 مهاجر غير شرعي، بينهم 15 طفلاً و39 امرأة كانوا على متن 3 قوارب مطاطية شمال منطقة القره بوللي، من جنسيات أفريقية مختلفة بالإضافة إلى الجنسية السورية.

وأوضح أن المهاجرين جرى نقلهم إلى نقطة الإنزال بقاعدة طرابلس البحرية، وبعد تقديم المساعدة الإنسانية والطبية لهم، جرى تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية مركز إيواء طريق السكة.

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