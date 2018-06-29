إنقاذ 200 مهاجر غير شرعي شمال شرق القره بوللي

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 29 يونيو 2018, 07:45 مساء
مهاجرون جرى إنقاذهم شمال شرق القره بوللي

أعلنت قوات البحرية الليبية، الجمعة، إنقاذ 200 مهاجر غير شرعي من جنسيات أفريقية مختلفة قبالة سواحل ليبيا، في عملية عبور إلى أوروبا بالبحر المتوسط خلال رحلات محفوفة بالمخاطر.

وأشار بيان للقوات البحرية إلى أن دورية على قارب مطاطي تابعة لقطاع طرابلس - نقطة الحميدية، أنقذت اليوم الجمعة 200 مهاجر غير شرعي، كانوا على متن مركب خشبي كبير توقف محركه وتقاذفته الأمواج مع اضطراب البحر.

وأوضح أنه «نظرًا للعدد الكبير للمهاجرين غيرالشرعيين، وصغر قارب الدورية المطاطي، جرى التعامل مع المركب بحذر حتى إيصاله إلى الشاطي بمنطقة القره بوللي، وإعلام نقطة حرس السواحل لإتمام إجراءات تسليمهم لجهاز مكافحة الهجرة.

وتفاقمت قضية الهجرة غير الشرعية منذ 2011، إذ يستغل المهربون الفوضى التي تسود ليبيا لنقل عشرات الآلاف من المهاجرين سنويًّا باتجاه أوروبا، فيما يشكو الأوروبيون باستمرار من تفاقم الأزمة.

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