مؤسسة النفط: 60 مليون دولار خسائر يومية متوقعة جراء أزمة الموانئ النفطية

إعلان حالة القوة القاهرة في ميناءي الحريقة والزويتينة سيتسبب في فقدان قرابة 350 ألف برميل إضافية يوميًا

قالت المؤسسة الوطنية للنفط التابعة لحكومة الوفاق الوطني، اليوم الجمعة، إنّ إعلان حالة القوة القاهرة في ميناءي الحريقة والزويتينة سيتسبب في فقدان قرابة 350 ألف برميل إضافية يوميًا، مما سيؤدي إلى خسارة إجمالية قدرها 800 ألف برميل في اليوم، وخسائر ماديّة تقدّر بحوالي 60 مليون دولار في اليوم.

وتوقعت، المؤسسة في الوقت نفسه، إعلان حالة القوة القاهرة في ميناءي الزويتينة والحريقة الأحد المقبل، بسبب عدم وجود فراغات في الخزانات على خلفية زيادة المخزون، وهو ما أرجعته إلى «منع القيادة العامة دخول السفن التي لديها تعاقدات شرعية»، على حد قولها.

وأشارت في بيان عبر موقعها الإلكتروني إلى أنه «نتيجة للعجز الواضح في القدرة التخزينية، قامت كل من شركة الخليج العربي للنفط، وشركة الزويتينة للنفط باتخاذ الإجراءات اللازمة للحدّ من الأضرار التي يمكن أن تحدث لخطوط الأنابيب».