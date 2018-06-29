«تعليم الوفاق» تعلن تفاصيل الترتيبات النهائية لامتحانات الثانوية

اجتماع موسع عقده وزير التعليم مع اللجنة التنفيذية العليا للامتحانات

استعرض وزير التعليم عثمان عبد الجليل، نتائج أعمال اللجنة العليا للامتحانات فيما يتعلق بترتيباتها واستعداداتها لامتحانات الشهادة الثانوية للعام الدراسي الجاري، والتي من المقرر إجراؤها داخل المدرجات والقاعات الجامعية.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الوزير مع اللجنة التنفيذية العليا للامتحانات بمقر الوزارة في طرابلس وبحضور رئيسها عادل جمعة، وكافة أعضائها، ونقيب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات مفتاح السايح، وفق بيان للوزارة اليوم الجمعة عبر صفحتها على «فيسبوك».

وأطلعت اللجنة، الوزير، على نتائج أعمالها فيما يتعلق بتحديد مقار اللجان الامتحانية وتوزيع الطلاب وتشكيل اللجان المنظمة والمشرفة على أعمال الامتحانات، وكذلك الموقف التنفيذي لمشروع الصيانة الخفيفة للقاعات الدراسية والمدرجات الجامعية المستهدف إجراء امتحانات الشهادة الثانوية داخلها.

وأوضح رئيس اللجنة عادل جمعة، وفق بيان نشرته وزارة التعليم عبر صفحتها على «فيسبوك»، أنّ امتحانات الشهادة الثانوية ستدار هذا العام من قبل خمس لجان هي «اللجنة المركزية، لجنة النظام والمراقبة، اللجنة التربوية، لجنة المتابعة ولجنة الخدمات» لكل تجمع امتحاني، موضحًا أن اللجنة المركزية ستتولى مهمة الإشراف والتنسيق داخل نطاق التجمع، وأن لجنة النظام والمراقبة ستتكفل بمهام التنظيم والمراقبة والملاحظة للامتحانات.

وتابع جمعة أن اللجنة التربوية ستتولى تهيئة الظروف التربوية المناسبة لأداء الامتحانات وتقديم الدعم والإرشاد النفسي والإسعافات الأولية للطلاب الممتحنيين، وأن لجنة المتابعة ستقوم بمتابعة سير أعمال الامتحان، وأن لجنة الخدمات ستعمل على ترتيب القاعات الامتحانية وتقديم وجبات الإفطار للطلاب.

وبدوره أشاد وزير التعليم بالجهود المبذولة من قبل اللجنة العليا للامتحانات في تنظيم مشروع الوزارة لإجراء امتحانات الشهادة الثانوية بالجامعات وبالتعاون مع الوزارات والقطاعات والجهات المختلفة بالدولة، خاصة وزارتي الداخلية والحكم المحلي.

وأضاف أن هذا «المشروع يعد الخطوة الأولى صوب إصلاح مسارات كثيرة في المنظومة التعليمية»، مؤكدًا أن نجاحه ستكون له نتائج مثمرة تؤدي إلى تقويم الوضع القائم للتعليم، وتساعد على تحريك عجلة التنمية في البلاد.

وحول كيفية تشكيل اللجنة المركزية للامتحانات، اتفق المجتمعون على أن تشكل اللجنة برئاسة رئيس الجامعة وبعضوية كل من مدير مديرية الأمن أومن يخوله، وعميد البلدية الواقع داخل نطاقها الإداري مقر اللجنة الامتحانية أو من يخوله، ومراقب التعليم، وعضو عن نقابة المعلمين، وعضو عن نقابة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، ومدير مكتب الامتحانات بالمنطقة.