وزارة التعليم تعلن موعد امتحانات الطلبة الليبيين في الخارج

شعار وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني

أعلن وزير التعليم بحكومة الوفاق الوطني عثمان عبدالجليل، اليوم الجمعة، أن امتحانات الشهادة الثانوية والإعدادية للطلبة الليبيين بالمدارس الليبية بالخارج ستنطلق في 14 من شهر يوليو القادم.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الوزير مع اللجنة التنفيذية العليا للامتحانات بمقر الوزارة في طرابلس وبحضور رئيسها عادل جمعة، وكافة أعضائها، ونقيب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات مفتاح السايح.

وأشار عبدالجليل، في بيان عبر صفحة الوزارة، إلى أن الامتحانات ستجرى في نحو 21 لجنة امتحانية موزعة على 19 دولة حول العالم.

وأكد أن الإعلان عن العدد النهائي للجان وأماكنها سيتم يوم الأحد المقبل، لافتًا إلى أنّ الملحقيات الأكاديمية بالخارج هي من ستتولى مهمة الإشراف والمراقبة على هذه الامتحانات.