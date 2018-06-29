غسان سلامة يبحث مع وزير الخارجية التونسي تطورات الوضع في ليبيا

غسان سلامة يلتقي وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي

التقى ممثل الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، اليوم الجمعة، وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، وفق بيان للبعثة الأممية عبر صفحتها على «الفيسبوك».

وأشار بيان مقتضب للبعثة، إلى أن اللقاء بحث آخر تطورات العملية السياسية في ليبيا، كما ثمّن المبعوث الأممي دور تونس الداعم لخطة عمل الأمم المتحدة في ليبيا.

ويجري غسان سلامة سلسلة من اللقاءات مع الأطراف الدولية والإقليمية بغية تنفيذ خطته التي طرحها في 20 سبتمبر الماضي، من أجل المُضي قدمًا لإعادة إحياء العملية السياسية في ليبيا، عبر ثلاث مراحل تبدأ بتعديل الاتفاق السياسي، وتنظيم مؤتمر جامع لإقرار دستور دائم للبلاد استعدادًا لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية.