ليبيا تمنح تأشيرات مجانية للطلبة الأردنيين الدارسين على أراضيها

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 29 يونيو 2018, 03:50 مساء
رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة. (الإنترنت)

أعلن رئيس مجلس النواب الأردني المهندس عاطف الطراونة، أن ليبيا بدأت بإجراءات منح الفيزا للطلبة الأردنيين الدارسين في ليبيا دون رسوم.

وقال رئيس مجلس النواب الأردني، في عدة تغريدات عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أبلغني السفير الليبي في المملكة محمد حسن البرغثي بأن بلاده بدأت بإجراءات منح الفيزا للطلبة الأردنيين الدارسين في ليبيا دون رسوم».

وتابع الطراونة، أن السفارة الليبية في المملكة في انتظار بقية أهالي الطلبة، لاستكمال إجراءات الدخول للأراضي الليبية.

ووجه رئيس مجلس النواب الأردني، الشكر لنظيره الليبي المستشار عقيلة صالح ولسفير ليبيا في عمان محمد حسن البرغثي لجهودهم في مساعدة الطلبة الأردنيين الدارسين في ليبيا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شكوك بشأن اتفاق القمة الأوروبية حول ملف الهجرة
دولى
الاعتداء على منزلين للجضران بأجدابيا من جهة مجهولة
ليبيا
الأرصاد: ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة بدءًا من اليوم
ليبيا
الأرصاد: ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة بدءًا من اليوم
ليبيا
عقيلة صالح يجتمع مع أعضاء من مجلس الدولة في القاهرة الاثنين القادم
ليبيا
إيطاليا تطلب تفويضًا أوروبيًا بشأن ليبيا
ليبيا
فرج سعيد لـ«بوابة الوسط»: نحترم تعاقد الشركات لكن عليها أن تجلس معنا
ليبيا
قاضٍ أميركي يحكم بالسجن 22 سنة على أحمد أبوختالة
ليبيا
«ذا غارديان»: قرار حفتر حول الموانئ النفطية سيربك الأسواق ومشتري النفط الليبي
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فوائد صحية مذهلة لدبس الرمان