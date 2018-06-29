ليبيا تمنح تأشيرات مجانية للطلبة الأردنيين الدارسين على أراضيها

رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة. (الإنترنت)

أعلن رئيس مجلس النواب الأردني المهندس عاطف الطراونة، أن ليبيا بدأت بإجراءات منح الفيزا للطلبة الأردنيين الدارسين في ليبيا دون رسوم.

وقال رئيس مجلس النواب الأردني، في عدة تغريدات عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أبلغني السفير الليبي في المملكة محمد حسن البرغثي بأن بلاده بدأت بإجراءات منح الفيزا للطلبة الأردنيين الدارسين في ليبيا دون رسوم».

وتابع الطراونة، أن السفارة الليبية في المملكة في انتظار بقية أهالي الطلبة، لاستكمال إجراءات الدخول للأراضي الليبية.

ووجه رئيس مجلس النواب الأردني، الشكر لنظيره الليبي المستشار عقيلة صالح ولسفير ليبيا في عمان محمد حسن البرغثي لجهودهم في مساعدة الطلبة الأردنيين الدارسين في ليبيا.