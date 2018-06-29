القيادة العامة: أي وجود عسكري دولي في الجنوب سنعتبره اعتداءً على الدولة الليبية

حذرت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، بعض الأطراف الدولية التي ترغب في إنشاء وجود عسكري لها في بعض مناطق الجنوب الليبي بحجة التصدي للهجرة غير الشرعية.

وقالت القيادة العامة، في بيان صادر عنها اليوم، إنها تحذر هذه الأطراف من القيام بتلك الخطوة التي «ستعتبرها انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي ويمثل اعتداء سافرًا على الدولة الليبية وسيادتها على أراضيها».

وأكدت القيادة العامة، أنها ستتخذ جميع الإجراءت والتدابير الكفيلة بحماية الدولة الليبية وحدودها وشعبها ومؤسساتها ومقدراتها الاقتصادية، بما يمنع أي تصرف يمثل انتهاكًا للسيادة الوطنية، وفي إطار تنفيذها لواجباتها المنصوص عليها في الإعلان الدستوري والقوانين الوطنية النافذة ..

وزار وفد أمني وعسكري إيطالي بقيادة ماسيمو بونتيمبي مدير دائرة الهجرة الرئيسة في روما، الخميس، مدينة غات في أقصى الجنوب الغربي الليبي، برفقة فريق من سلاح الهندسة في الجيش الإيطالي وخبراء من عدة إدارات، لإنشاء نقطة ارتكاز عسكرية ومدنية إيطالية بتمويل أوروبي لضبط حركة الهجرة، قبالة تشاد والنيجر.

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