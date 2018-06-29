الاعتداء على منزلين للجضران بأجدابيا من جهة مجهولة

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | الجمعة 29 يونيو 2018, 01:52 مساء
صورة للاعتداء على منزل الجضران. (الإنترنت)

اعتدت مجموعة مجهولة، اليوم الجمعة، على منزلين تابعين للآمر السابق لحرس المنشآت النفطية الوسطى إبراهيم الجضران، في أجدابيا.

وقال مصدر محلي في تصريحات إلى «بوابة الوسط» اليوم الجمعة، إن مجموعة مجهولة اعتدت على أحد منازل إبراهيم الجضران الواقع على طريق المسح شمال المدينة، والذي كان يُستخدم في عقد الاجتماعات في كثير من الأحيان، ما أدى إلى سقوط الجزء الأمامي من المنزل الذي كان يستعمله والد الجضران.

وأشار المصدر إلى أن المجموعة أقدمت على تدمير المنزل الخاص بقناة برقة الفضائية التي كان يمتلكها الجضران، دون أن يحدد آلية عملية استهداف المنزلين التابعين إلى الجضران.
 

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