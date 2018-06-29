الأرصاد: ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة بدءًا من اليوم

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 29 يونيو 2018, 11:51 صباحا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ، بدءًا من اليوم الجمعة، على أعلب المناطق، مسجلة ارتفاعًا آخر خلال اليومين القادمين.

مناطق الشمال الغربي:
ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة بداية من هذا اليوم واليومين القادمين خاصة على أقصى مناطق الغرب، حيث تتراوح درجات الحرارة بين (36-41) مْ ولا تتجاوز (33)مْ على سرت.

مناطق الشمال الشرقي:
طقس معتدل اليوم على أغلب المناطق خاصة الساحلية، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين (26-30) مْ على الساحل الممتد من أجدابيا إلى أقصى الساحل الشرقي وما بين (33-36)مْ على باقي المناطق، وتسجل ارتفاعًا يوم الغد على الخليج - جالو والجغبوب.

مناطق الجنوب الغربي
تبقى درجات الحرارة مرتفعة نسبياً على أغلب المناطق حيث تتراوح بين (36-41)مْ، وتسجل ارتفاعًا خلال اليومين القادمين.

مناطق الجنوب الشرقي:
تبقى درجات الحرارة مرتفعة نسبياً حيث تتراوح بين (34-37) مْ وتسجل ارتفاعًا ملحوظًا بداية من يوم الأحد.

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