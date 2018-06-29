الأرصاد: ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة بدءًا من اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ، بدءًا من اليوم الجمعة، على أعلب المناطق، مسجلة ارتفاعًا آخر خلال اليومين القادمين.
مناطق الشمال الغربي:
ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة بداية من هذا اليوم واليومين القادمين خاصة على أقصى مناطق الغرب، حيث تتراوح درجات الحرارة بين (36-41) مْ ولا تتجاوز (33)مْ على سرت.
مناطق الشمال الشرقي:
طقس معتدل اليوم على أغلب المناطق خاصة الساحلية، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين (26-30) مْ على الساحل الممتد من أجدابيا إلى أقصى الساحل الشرقي وما بين (33-36)مْ على باقي المناطق، وتسجل ارتفاعًا يوم الغد على الخليج - جالو والجغبوب.
مناطق الجنوب الغربي
تبقى درجات الحرارة مرتفعة نسبياً على أغلب المناطق حيث تتراوح بين (36-41)مْ، وتسجل ارتفاعًا خلال اليومين القادمين.
مناطق الجنوب الشرقي:
تبقى درجات الحرارة مرتفعة نسبياً حيث تتراوح بين (34-37) مْ وتسجل ارتفاعًا ملحوظًا بداية من يوم الأحد.