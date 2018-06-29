تكليف العقيد صلاح محمود الخفيفي مديرًا للإدارة العامة للأمن المركزي العام

أصدر وزير الداخلية في الحكومة الموقتة المستشار إبراهيم خليفة بوشناف، قرارًا رقم 241 لسنة 2018م الصادر في 28 من الشهر الجاري، يقضي بتكليف العقيد صلاح محمود حامد الخفيفي مديرًا للإدارة للأمن المركزي، خلفًا لمدير الإدارة العامة للأمن المركزي السابق العقيد البشير بن الحاج.



وقال مصدر أمني في تصريحات إلى «بوابة الوسط» اليوم الجمعة، إن العقيد صلاح الخفيفي خلف العقيد السيد البشير بن الحاج، في مهامه بالإدارة العامة للأمن المركزي، فيما خلف الأخير الخفيفي في مهامه مديرًا للإدارة العامة لأمن المنافذ.



وفي السياق ذاته، كلف وزير الداخلية المستشار إبراهيم خليفة بوشناف، العقيد ناصر الجحاوي بمهام آمر منفذ مساعد.

