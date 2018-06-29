بلدية بنغازي تبارك تحرير درنة وتثمن «صمود» أهاليها

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 29 يونيو 2018, 10:49 صباحا
عناصر من قوات الجيش في درنة. (الإنترنت)

باركت بلدية بنغازي «الانتصار التاريخي»، على «الإرهابيين» في درنة، بعد إعلان القيادة العامة للجيش الليبي أمس الخميس، تحرير درنة.

وقالت بلدية بنغازي، في بيان صادر عنها الخميس، إنه «بفضل تضحيات رجال قواتنا المسلحة والتفاف الشعب حول المؤسسة العسكرية، تم دحر الإرهاب إلى غير رجعة من خلال العزيمة والإصرار على النصر».

ونعت البلدية «شهدائنا الأبرار الذين جادوا بأنفسهم انطلاقا من بنينا مرورا ببنغازي والهلال النفطي والجنوب وانتهاء بدرنة»، متمنية «الشفاء العاجل لجرحى تلك الأحداث».

وثمنت «صمود أهالينا في درنة طيلة هذه الفترة وبسالتهم في وجه العداء، ليذكروننا بما دأب عليه أهالي مدينة بنغازي طيلة حربهم على الإرهاب وخلاصهم منه، وعودة مدينتهم عاصمة للشرق الأبي».

وأعلن القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، مساء الخميس، تحرير مدينة درنة من قبضة الجماعات الإرهابية وانتهاء جماعات الإرهاب من مختلف مناطق شرق ليبيا، في خطاب مسجل بثته منصات تابعة للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.

وقال حفتر في كلمة وجهها إلى الشعب الليبي «بعد كفاح مرير وتضحيات جسام اليوم يتجدد موعدنا كعادتنا مع النصر وموعد الإرهابيين وأعوانهم كعادتهم مع الهزيمة (..) بعد كفاح مرير وتضحيات جسام ليتواصل الكفاح حتى هذا اليوم المجيد الذي نعلن فيه بكل فخر عن تحرير مدينة درنة الغالية على نفوس كل الليبيين وعودتها آمنة مطمئنة إلى أحضان الوطن لتعم الفرحة كافة أرجاء ليبيا».

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