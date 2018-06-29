«الليبية للاستثمار» تبحث الخطوات اللازمة للمحافظة على الاستثمارات الليبية بإفريقيا

اجتماع بالمؤسسة الليبية للاستثمار. (صورة من المكتب الإعلامي للمؤسسة)

عقد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود، اجتماعًا مع رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للاستثمارات الإفريقية وبعض المختصين من محفظة ليبيا إفريقيا، لمناقشة ودراسة بعض الأصول الاستثمارية المتعثرة التابعة للشركة في بعض الدول الإفريقية.

وأوضح المكتب الإعلامي للمؤسسة، في بيان صحفي، أن الاجتماع اتلذي عقد أمس الخميس، بحث كيفية اتخاذ الخطوات اللازمة للمحافظة على الاستثمارات الليبية، مؤكدًا أنه «يأتي في إطار حرص المؤسسة على متابعة استثماراتها والشركات التابعة لها، بما يتوافق مع المصلحة العامة»،

وكان مصدر مسؤول في المؤسسة الليبية للاستثمار، قال إن إدارة المؤسسة تمكنت من تجنيب شركة «لايكو برازفيل» بالكونغو، شبح الإفلاس والتصفية التي كانت ستواجهها نتيجة سياسات وتراكمات سابقة.

وأضاف أنّ إدارة المؤسسة اتخذت اجراءات تنفيذية عاجلة لحماية آصول الشركة من الإفلاس والتأميم من الدولة المستضيفة للاستثمارات الليبية، بإنهاء جميع الإشكاليات القانونية والالتزامات المالية على الشركة.

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